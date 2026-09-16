"Даже в тройку могут не попасть". Бубнов - о чемпионских амбициях "Зенита"

"Зенит" — одна из команд, которая будет бороться за чемпионство. Но не факт, не факт. Вот как они играют и как реализовывают голевые моменты… Даже в тройку могут не попасть. Сейчас уже на пятом месте.
И сейчас для них экзамен очень серьезный. Они едут к "Балтике", боятся "Балтику", едут в Краснодар, боятся "Краснодара". И если эти две игры погорят… Ну, "Балтика" может выше их быть", - сказал Бубнов.
В восьми стартовых матчах чемпионата России "Зенит" потерпел три поражения и одержал пять побед. Петербургская команда набрала 15 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет на сегодняшний день пять баллов.
Сегодня, 16 сентября, сине-бело-голубые сыграют на выезде против калининградской "Балтики" в рамках 9-го тура. Начало - в 20:45 по московскому времени. После международного перерыва команда Сергея Семака встретится в гостях с "Краснодаром".
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"