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"Спартак" играет дома вничью с последней командой РПЛ по итогам первого тайма

"Факел" пока не проигрывает в Москве.
Фото: ФК "Спартак"
Завершился первый тайм матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" принимает у себя дома воронежский "Факел". На перерыв команды ушли при ничейном счете - 0:0. Красно-белые нанесли 12 ударов по воротам соперника, но пока не сумели забить.

В восьми сыгранных турах воронежская команда набрала три очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.

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