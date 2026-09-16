Завершился первый тайм матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" принимает у себя дома воронежский "Факел". На перерыв команды ушли при ничейном счете - 0:0. Красно-белые нанесли 12 ударов по воротам соперника, но пока не сумели забить.
В восьми сыгранных турах воронежская команда набрала три очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
"Спартак" играет дома вничью с последней командой РПЛ по итогам первого тайма
"Факел" пока не проигрывает в Москве.
Фото: ФК "Спартак"