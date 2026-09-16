"Локомотив" и "Крылья Советов" опубликовали составы на игру 9-го тура РПЛ
Тренерские штабы "Локомотива" и "Крыльев Советов" определились со стартовыми составами на очную встречу.
"Локомотив" примет у себя дома "Крылья Советов" в рамках 9-го тура РПЛ сегодня, 16 сентября. Матч пройдет на "РЖД Арене" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени.
В прошлом туре "железнодорожники" проиграли на выезде "Зениту" со счетом 1:2. Самарская команда в прошлом туре переиграли на своем поле столичную "Родину" (2:1).