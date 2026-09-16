Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Балтики"
"Зенит" и "Балтика" объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.
Сегодня, 16 сентября, "Балтика" и "Зенит" встретятся в 9-м туре чемпионата России. Матч состоится в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и начнется в 20:45 по московскому времени.
В прошлом туре петербургская команда одержала на своем поле волевую победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1. Калининградцы в прошлом туре вырвали на последних минутах ничью с "Факелом" (2:2).