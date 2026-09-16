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Барко сыграл за "Спартак" впервые с 23 августа

Эсекьель Барко вернулся на поле после паузы, продолжавшейся более трёх недель.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник "Спартака" появился в составе красно-белых впервые с 23 августа. Аргентинец вышел на замену во втором тайме домашней встречи девятого тура РПЛ с "Факелом".

Барко вступил в игру на 61-й минуте. Он заменил нападающего Мирлинда Даку. До этого хавбек пропустил несколько матчей московского клуба из-за проблем со здоровьем.

Последний раз до встречи с "Факелом" Барко выходил на поле 23 августа.

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