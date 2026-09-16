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"Родина" упустила победу над "Рубином"

"Родина" и "Рубин" сыграли вничью в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 79-й минуте Дейвер Мачадо вывел "Родину" вперёд. Однако удержать преимущество хозяевам не удалось. Уже на 82-й минуте "Рубин" восстановил равенство. Гол в составе казанской команды забил Андерсон Арройо. В оставшееся время команды больше не отличились.

Чемпионат России

9 тур

Голы: Мачадо, 79 - Арройо, 82.

"Родина": Волков, Мачадо, Мещанинов, Родриго Бекао, Наде, Бессмертный (Сокол, 81), Егорычев, Рейна (Максименко, 58), Мансилья (Абдусаламов, 58), Мусаев (Фищенко, 81), Онугха (Тимошенко, 72).

"Рубин": Ставер, Мальдонадо (Бабаев, 80), Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков (Тесленко, 72), Самошников, Иву, Йочич (Лобов, 65), Ходжа (Сааведра, 65), Сиве (Кузнецов, 65).

Предупреждения: Мансилья, 31, Ходжа, 41, Рожков, 50, Мусаев, 50, Сиве, 59.

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