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"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" без легионеров

"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" полностью российским стартовым составом.
Фото: ФК "Локомотив"
Михаил Галактионов не включил ни одного легионера в число футболистов, которые начнут встречу девятого тура РПЛ с первых минут. Всего в основе "Локомотива" выйдут 11 россиян, шестеро из которых являются воспитанниками клуба.

При этом иностранных футболистов нет и среди запасных хозяев - вся заявка команды на матч состоит из российских игроков.

Встреча "Локомотив" - "Крылья Советов" состоится 16 сентября на "РЖД Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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