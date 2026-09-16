Михаил Галактионов не включил ни одного легионера в число футболистов, которые начнут встречу девятого тура РПЛ с первых минут. Всего в основе "Локомотива" выйдут 11 россиян, шестеро из которых являются воспитанниками клуба.
При этом иностранных футболистов нет и среди запасных хозяев - вся заявка команды на матч состоит из российских игроков.
Встреча "Локомотив" - "Крылья Советов" состоится 16 сентября на "РЖД Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" без легионеров
"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" полностью российским стартовым составом.
Фото: ФК "Локомотив"