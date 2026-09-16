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Кечинов: Бог вознаградил "Спартак" за то, что он не опустил руки и играл до конца

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал Rusfootball.info победу "красно-белых" над "Факелом" в матче девятого тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Кечинова, "Спартак" заслужил результат благодаря тому, что продолжал создавать моменты до финального свистка.

- Тяжёлая игра была, похожа на матч с "Оренбургом", где соперник тоже всеми силами оборонялся и почти не атаковал: у "Факела" практически никаких моментов не было. Но, надо отдать должное "Спартаку", он дотерпел. И в принципе ещё два мяча забил, пусть и один из положения "вне игры", другой - мяч вышел из игры. И тем не менее - молодцы, играли до конца.

При такой вязкой обороне у соперника очень тяжело играть. Но "Спартак" все равно старался, создавал моменты. Бог вознаградил его за это. За то, что руки не опустили. Два мяча в ворота соперника не засчитали, но все равно до конца играли. Пусть вымученная, тяжёлая, но очень важная победа.

"Спартак" добился победы со счётом 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде на 91-й минуте. После девяти туров красно-белые набрали 19 очков и продолжают занимать второе место в таблице РПЛ.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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