Кечинов: Бог вознаградил "Спартак" за то, что он не опустил руки и играл до конца

- Тяжёлая игра была, похожа на матч с "Оренбургом", где соперник тоже всеми силами оборонялся и почти не атаковал: у "Факела" практически никаких моментов не было. Но, надо отдать должное "Спартаку", он дотерпел. И в принципе ещё два мяча забил, пусть и один из положения "вне игры", другой - мяч вышел из игры. И тем не менее - молодцы, играли до конца.
При такой вязкой обороне у соперника очень тяжело играть. Но "Спартак" все равно старался, создавал моменты. Бог вознаградил его за это. За то, что руки не опустили. Два мяча в ворота соперника не засчитали, но все равно до конца играли. Пусть вымученная, тяжёлая, но очень важная победа.
"Спартак" добился победы со счётом 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде на 91-й минуте. После девяти туров красно-белые набрали 19 очков и продолжают занимать второе место в таблице РПЛ.
Алина Гущина, Rusfootball.info