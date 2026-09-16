Кечинов: Бог вознаградил "Спартак" за то, что он не опустил руки и играл до конца

Фото: ФК "Спартак"

При такой вязкой обороне у соперника очень тяжело играть. Но "Спартак" все равно старался, создавал моменты. Бог вознаградил его за это. За то, что руки не опустили. Два мяча в ворота соперника не засчитали, но все равно до конца играли. Пусть вымученная, тяжёлая, но очень важная победа.