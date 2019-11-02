Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что клубу будет непросто подготовиться к домашнему матчу против немецкого "Лейпцига" в Лиге чемпионов, который состоится 5 ноября, учитывая то, как сложилась игра с ЦСКА.
"Играть через два дня на третий непросто, но, если мы посмотрим на лидеров европейского футбола, а мы ориентируемся именно на них, то они проводят по 50 игр за сезон, а то и больше. В среднем получается не через три дня на четвертый, а именно через два на третий. Для этого надо иметь глубину состава, которая у нас есть. Не случайно Александр Ерохин, который вышел на замену, забил гол с передачи Артема Дзюбы.
Конечно, времени на восстановление не так много, но наши медицинская и физиотерапевтическая службы должны готовить наших футболистов, чтобы они выходили на поле даже в таком интенсивном режиме, а также могли показывать свой лучший футбол", - цитирует Медведева ТАСС.
Медведев: играть через два дня на третий непросто
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»