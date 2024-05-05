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Канчельскис: “Краснодар” не готов к чемпионству, его игроков трясет

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионских перспективах “Краснодара” в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
– Пока “Краснодар” не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. “Зенит” спокойно доведет дело до конца.

Отметим, что вчера, 4 мая, “Краснодар” дома потерпел поражение от “Ахмата” в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, “Краснодар” занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в собственном активе 50 очков. Петербургский “Зенит” (50 баллов) идет первым, имея игру в запасе.

Источник: “РБ Спорт”

Краснодар Андрей Канчельскис
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