– Пока “Краснодар” не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. “Зенит” спокойно доведет дело до конца.
Отметим, что вчера, 4 мая, “Краснодар” дома потерпел поражение от “Ахмата” в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, “Краснодар” занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в собственном активе 50 очков. Петербургский “Зенит” (50 баллов) идет первым, имея игру в запасе.
Источник: “РБ Спорт”
Канчельскис: “Краснодар” не готов к чемпионству, его игроков трясет
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионских перспективах “Краснодара” в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"