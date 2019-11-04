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Нагельсман: "Лейпциг" не будет играть с "Зенитом" 5-4-1 как ЦСКА

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".

В предыдущей встрече сине-бело-голубые уступили "Лейпцигу" со счетом 1:2.

"Матч будет похож на первый. Команда не может спрятать свое лицо. Все всегда показывают то, что умеют. "Зенит" в Лейпциге защищался очень глубоко. Завтра, думаю, будет защищаться немного выше. Кардинальных изменений, думаю, не будет. Завтра не сможет сыграть наш капитан [Вилли Орбан — прим.].

Мы анализировали все матчи "Зенита". Мы не будем играть 5-4-1 как ЦСКА. В принципе, "Зенит" мог выиграть прошлый матч. Шансы были хорошие. Главное, чтобы наши парни понимали, что ожидать от соперника.

У меня только одно ожидание от Вернера: чтобы он показал 100 процентов того, что он умеет. Если он будет играть, как умеет, он обязательно забьет.

Нужно постараться не давать возможностей отдавать пасы на Дзюбу", — передает слова Нагельсмана Sport24.

Матч "Зенит" — "РБ Лейпциг" состоится 5 ноября. Начало — в 20:55 мск.


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Теги: Нагельсман РБ Лейпциг ЦСКА Зенит Лига чемпионов
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