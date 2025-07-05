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"Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан". Лунев - о Бителло

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о капитанской повязке у Бителло в товарищеском матче с 2DROTS.
Фото: ФК "Динамо"
"Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все — чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас сегодня был на поле? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку", - цитирует Лунева "РБ Спорт".

Бителло был капитаном московского "Динамо" в товарищеском матче с медиафутбольным клубом 2DROTS, а также получил капитанскую повязку от Даниила Фомина в матче с "Партизаном".

Напомним, что бразилец опоздал на зимние сборы команды, так как требовал, чтобы руководство бело-голубых отпустило его в бразильский "Ботафого". В прошлом сезоне Бителло вышел на поле в 35 встречах и записал на свой счет 3 забитых мяча и 14 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2028 года.

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