Клеман: если бы "Брюгге" боялся крупно проиграть "ПСЖ", просто остался бы дома

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ"."Если бы мы боялись крупного поражения, лучше было бы просто остаться дома. Сделаем все возможное, чтобы провести хороший матч. Не собираемся стоять вдесятером в своей штрафной площади", — цитирует Клемана пресс-служба клуба.Матч "ПСЖ" — "Брюгге" состоится 6 ноября. Начало — в 22:00 мск. В Бельгии парижане победили со счетом 5:0.