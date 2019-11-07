Голкипер "Локомотива" Гилерме выступил на презентации формы сборной России на Евро-2020. Во время мероприятия футболист прокомментировал свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов против "Ювентуса" (1:2).
"Я сыграл слишком уверенно в пропущенном голе. Я старался во время игры исправиться. Я просто допустил техническая ошибку, был слишком самоуверен. Я уже смотрел на Алексея Миранчука, чтобы быстро скинуть ему мяч и организовать контратаку. Смотрел ли я этот гол по телевизору? Конечно, я смотрел минимум 20 раз этот момент. Садомаза? Да". - цитирует Гилерме Sport24.
Гилерме - о своей ошибке в матче с "Ювентусом": смотрел этот момент минимум 20 раз
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