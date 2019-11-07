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Черчесов: Гилерме идеально отреагировал на свой недочет в матче с "Ювентусом". Вопросов к нему нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил грубую результативную ошибку, допущенную вратарем "Локомотива" Маринато Гилерме в самом начале домашнего матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2) после удара Криштиану Роналду со штрафного.

- Вчера Гилерме допустил досадную ошибку. Это повлияет на психологическое состояние?

- Я это зову недочетом. Я его видел, он в хорошем психологическом состоянии. Самое главное не то, что случилось, а то, как он на это отреагировал. А он отреагировал идеально. Матч потом провел на высоком уровне, вопросов к нему нет, - цитирует Черчесова Sport24.ru.


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Теги: Черчесов Гилерме Локомотив Ювентус
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