Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал об ощущениях после проигранного матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2). Решающий гол железнодорожники пропустили на 3-й добавленной минуте встречи от нападающего Дугласа Косты.
"Внутри просто пустота. Я был опустошен, нет никаких эмоций. Смог ли уснуть? Пришлось посмотреть сериал, чтобы отвлечься. Но я раз 15 пересмотрел пропущенный гол, после чего понял, что получится успокоиться только без футбола. Приехал домой и постарался уснуть. В итоге поспал часов шесть-семь. Для спортивного режима это мало. Учитывая поздний матч и то, что отдали кучу эмоций, думаю, кто-то вообще мог не спать.
Слова Семина после матча? Было видно, что он расстроился. Он нас подбодрил, похвалил за желание, старание и борьбу, но мне показалось, что у него присутствовало двоякое чувство.
Сложно ли морально восстанавливаться после такого матча? У нас нет другого выбора. Никого не волнует, что мы опустошены. Надо находить эмоции и готовиться к "Краснодару".
Доволен ли своей игрой? Кое-какие задачи выполнил, так что доволен. Но всегда есть, над чем работать", — цитирует Игнатьева "Матч ТВ".
"Локомотив" с тремя очками занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. В двух оставшихся играх москвичи дома примут "Байер" и сыграют в гостях с "Атлетико".
Игнатьев: гол Косты в ворота "Локомотива" пересмотрел 15 раз
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