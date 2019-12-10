Когда победы может оказаться недостаточно: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

День матча! Решающий поединок в Лиге чемпионов!



? @ChampionsLeague, групповой этап, 6-й тур

? #БенфикаЗенит

? Лиссабон, стадион «Да Луж»

? 23:00 (СПб)

? +10° С

? @MatchTV pic.twitter.com/djIar12MJg