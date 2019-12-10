Когда победы может оказаться недостаточно: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Странные треугольники
Столь парадоксальная ситуация сложилась из-за того, что «Бенфика» отобрала очки у «РБ Лейпциг». После матчей пятого тура в группе G получилась такая ситуация, при которой после окончания группового этапа сразу у трёх команд может быть по 10 очков. Это случится, если «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лион» нанесёт поражение «РБ Лейпциг».
При равенстве очков у трёх команд считаются лишь баллы, набранные в этом треугольнике-междусобойчике. А без учёта матчей с «Бенфикой» «Зенит» в этой тройке станет худшим.
День матча! Решающий поединок в Лиге чемпионов!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 10, 2019
? @ChampionsLeague, групповой этап, 6-й тур
? #БенфикаЗенит
? Лиссабон, стадион «Да Луж»
? 23:00 (СПб)
? +10° С
? @MatchTV pic.twitter.com/djIar12MJg
Тут возможны различные варианты. Но главное, что судьба «Зенита» не находится в руках самих питерцев. Если «Лион» обыграет «РБ», то «сине-бело-голубые» совершенно точно не попадут в плей-офф.
Не менее любопытны и другие расклады. Например, «Зенит» может проиграть «Бенфике» абсолютно с любым счётом, если «Лион» проиграет «Лейпцигу». Тогда у «Бенфики», «Зенита» и «Лиона» будет по 7 очков, но питерцы будут выше в этом междусобойчике.
Вот возможные сценарии
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов:
- «Зенит» устроит любое поражение «Лиона», тогда результат матча с «Бенфикой» неважен:
- «Зенит» устроит ничья или победа над «Бенфикой» при ничьей или поражении «Лиона»;
Для выхода в плей-офф Лиги Европы:
- «Зенит» устроит ничья или победа над «Бенфикой»;
- Поражение от «Бенфики» со счетом 0:1 или 1:2.
Вопросы мотивации
«Бенфика», к слову, уже потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но португальцы по-прежнему сохраняют шансы на Лигу Европы. Опять же, здесь тоже будут сложные расклады. «Орлам» нужно обыгрывать «Зенит» с преимуществом в два и более мячей и рассчитывать, что «Лион» возьмёт хотя бы одно очко в матче с «РБ Лейпциг». «Бенфика» обойдёт «Зенит» только в том случае, если команды наберут одинаковое количество очков вдвоём, а не втроём с «Лионом».
Такая получается парадоксальная ситуация, что от «Зенита» зависит не всё, а питерцы могут как попасть в плей-офф Лиги чемпионов, так и остаться без еврокубков вовсе.
Завтра! #БенфикаЗенит pic.twitter.com/VZWF72gvwj— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 9, 2019
Естественно, что много вопросов вызывает мотивация «РБ Лейпциг». Насколько важно немецкому клубу набрать очки в игре с «Лионом»? На самом деле, мотивация у «Лейпцига» есть, ведь в случае поражения немецкий клуб может лишиться первой строчке в турнирной таблице группы. Выходить в плей-офф лучше с первого места, тогда в плей-офф можно рассчитывать на более удобного и проходимого соперника. Но будут ли «убиваться» на поле немцы ради этого? Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции сразу сказал, что не сомневается в мотивации футболистов из Германии. Да и вообще, как заметил Семак, «Зениту» нужно выполнять свою работу на поле в собственном матче, а не думать о том, что происходит в параллельной игре.
В Лиссабон без Ракицкого
В Лиссабоне «Зениту» точно не смогут помочь защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Далер Кузяев. Оба футболиста дисквалифицированы из-за перебора карточек. Пожалуй, потеря Кузяева не выглядит серьёзной проблемой, ведь Далер, зачастую, начинает матчи на скамейке запасных. Но представить «Зенит» без Ракицкого практически невозможно. Через украинского защитника питерцы начинают многие атаки, да и штрафные он выполняет мастерски. Скорее всего, «Зенит» изберёт контратакующую модель игры, в которой Ракицкий крайне важен. Следовательно, питерцы не смогут применить схему с тремя центральными защитниками. Наверняка, Осорио составит пару Ивановичу. Неизвестно, сыграет ли Себастьян Дриусси. Аргентинец пропустил матч 19-го тура РПЛ с «Динамо» из-за травмы.
Кадровые потери есть и у «Бенфики». Матч с питерцами из-за травм пропустят защитник Андре Алмейда и полузащитник Рафа Силва. Также эту игру может пропустить форвард Харис Сеферович.
Лучшее время для встречи с «орлами»
«Зенит» провёл очередной матч РПЛ аж в пятницу. У питерцев было достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться к поединку Лиги чемпионов. К тому же, «Зенит» набрал отличную форму, перед поездкой в Лиссабон во всех турнирах чемпион России одержал пять побед подряд с общим счётом 9:1. Удачную серию выдала и «Бенфика», которая не проигрывает уже в шести последних поединках.
Для «Зенита» матч с «Бенфикой» будет последним в 2019 году. Естественно, что уходить на зимние каникулы лучше с хорошим настроением после победы. Но вопрос о дальнейшем пути питерцев в еврокубках пока ещё остаётся открытым.
Коэффициенты букмекеров
«Бенфика» — «Зенит» — 2.10 — 3.70 — 3.56