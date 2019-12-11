Неймар, Фелиш, Жезус и Милик — номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Помогите выбрать Игрока недели в #ЛигаЧемпионов!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019
?? Габриэл Жезус
?? Аркадиуш Милик
?? Жоау Феликс
?? Неймар
Голосуйте! ? https://t.co/js79HuTJJ4 pic.twitter.com/4jSMWengHN
В число претендентов вошли исключительно игроки нападения, среди которых Неймар ("ПСЖ"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити") и Аркадиуш Милик ("Наполи").
Неймар отметился голом в матче с "Галатасараем" (5:0), Фелиш открыл счет в игре с "Локомотивом" (2:0), хет-трик Жезуса помог "Манчестер Сити" разгромить загребское "Динамо" (4:1), а Милик забил три мяча в ворота "Генка" (4:0).
Проголосовать за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.