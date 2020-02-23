4 футболиста основного состава не помогут "Барселоне" в матче с "Наполи"

"Барселона" огласила заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

Источник: Reuters

Так из-за травм в Неаполь не полетят Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба и Серхи Роберто.



С основной командой полетит новичок команды Мартин Брейтуэйт, который был куплен вне трансферного окна по правилам в чемпионате Испании. Однако он не был включен в заявку команды на Лигу чемпионов ранее, поэтому будет наблюдать за игрой с трибун.



Матч "Наполи" - "Барселона" состоится 25 февраля в 23:00 по московскому времени.