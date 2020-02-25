Лэмпард заявил, что "Бавария" во всех компонентах была сильнее "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард после поражения от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что соперник во всех превосходил его команду.



"Для нас это плохой матч. Я буду честным. "Бавария" во всем была лучше нас. Конечно, это отрезвляет. Поэтому они каждый год борются за победу в чемпионате и Лиге Чемпионов. Разочарован, что не сыграли лучше. Будем работать дальше", - цитирует специалиста BT Sport.



Ответная встреча пройдет 18 марта в Мюнхене.