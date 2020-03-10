Встреча завершилась со счетом 3:0. В первой игре, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.
Главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом в истории ЛЧ, преодолевавшим раунд плей-офф. На момент ответной встречи ему было 32 года и 321 день.
Нагельсманн стал самым молодым специалистом в истории ЛЧ, преодолевавшим раунд плей-офф
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" одержал победу над "Тоттенхэмом".
Фото: © REUTERS
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