Нагельсманн стал самым молодым специалистом в истории ЛЧ, преодолевавшим раунд плей-офф

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" одержал победу над "Тоттенхэмом".

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Встреча завершилась со счетом 3:0. В первой игре, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.



Главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом в истории ЛЧ, преодолевавшим раунд плей-офф. На момент ответной встречи ему было 32 года и 321 день.