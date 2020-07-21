Напомним, что в первой игре "Реал" уступил английской команды со счётом 1:2.
"Мы подойдем к матчу с "Манчестер Сити" с десятикратным желанием. Когда надеваешь футболку "Реала", берешь на себя ответственность. У нас есть обязательства перед нашими фанатами.
Мы не можем предсказать результат, но будем бороться до конца", - приводит слова игрока Le Parisien.
Также защитник отметил, что команда стала увереннее благодаря выигранному чемпионству.
Варан: мы подойдем к матчу с "Манчестер Сити" с десятикратным желанием
Защитник мадридского "Реала" Варан поделился ожиданиями от ответной игры с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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