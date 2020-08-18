Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов из-за обмена футболками после полуфинального матча с "РБ Лейпциг".

Фото: Reuters

Бразилец после матча обменялся футболками с защитником немецкой команды Марселем Хальстенбергом. Обмен футболками запрещен протоколом возобновления еврокубка УЕФА. Несоблюдение обязательств может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с регламентом.



Встреча "ПСЖ" и "РБ Лейпциг" завершилась со счетом 3:0.



Счет в матче был открыт на 13-й минуте Маркиньосом. В конце первого тайма преимущество удвоил Ди Мария. На 56-й минуте Хуан Бернат довел счет в матче до разгромного.



В финале Лиги чемпионов французский клуб сыграет с победителем пары "Бавария" - "Лион". Их встреча пройдет сегодня, 19 августа.



Источник: The Sun