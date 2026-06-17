Президент "Урала" отреагировал на слова Мбаппе о стадионе в Екатеринбурге

- Мне очень приятно, что Мбаппе выделил стадион "Урала". У нас действительно самый уютный стадион.
Он может немного несуразно выглядеть со стороны, но когда ты в чаше, стадион смотрится красиво и классно. Доволен, что Мбаппе так сказал, - приводит слова Иванова Sport24.
Ранее форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе поставил домашний стадион "Урала" - "Екатеринбург Арену" - на второе место среди всех стадионов мира, на которых он играл. На групповом этапе чемпионата мира 2018 года национальная команда Франции провела матч с Перу на стадионе в Екатеринбурге и одержала победу со счетом 1:0.
На "Екатеринбург Арене" выступает "Урал" - команда третий сезон подряд будет играть в Первой Лиге после вылета из РПЛ.