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Воробьев высказался о возможном уходе из "Локомотива". Им интересуется "Спартак"

Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
По слова Воробьева, переговоры о продлении контракта продолжаются, остальная информация - слухи.

- Переговоры о продлении идут. Пока был в отпуске и отдыхал, мы с "Локомотивом" не общались.

Теперь будем разговаривать. Информация об интересе других клубов ко мне — всего лишь слухи, - приводит слова Воробьева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев интересен столичному "Спартаку" - сообщалось, что красно-белые намерены предложить за него 4 миллиона евро, "железнодорожники" намерены получить на два миллиона больше.

Нападающий выступает за красно-зеленых с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 73 матча и записал на свой счет 25 забитых мячей и 11 голевых передач.

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