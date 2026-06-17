Воробьев высказался о возможном уходе из "Локомотива". Им интересуется "Спартак"

- Переговоры о продлении идут. Пока был в отпуске и отдыхал, мы с "Локомотивом" не общались.
Теперь будем разговаривать. Информация об интересе других клубов ко мне — всего лишь слухи, - приводит слова Воробьева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что форвард московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев интересен столичному "Спартаку" - сообщалось, что красно-белые намерены предложить за него 4 миллиона евро, "железнодорожники" намерены получить на два миллиона больше.
Нападающий выступает за красно-зеленых с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 73 матча и записал на свой счет 25 забитых мячей и 11 голевых передач.