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Российский флаг попал в трансляцию матча Франция - Сенегал

Российский флаг вновь оказался в кадре во время матча чемпионата мира - 2026.
Кадр с трансляции "Матч ТВ"
На этот раз триколор заметили на трибунах стадиона "Метлайф", где проходит встреча сборных Франции и Сенегала. Флаг России попал в официальную телетрансляцию по ходу первого тайма игры группового этапа мирового первенства. Ранее российскую символику уже можно было увидеть на других матчах турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира - 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Сборная России из-за бана ФИФА пропускает мировое первенство.

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