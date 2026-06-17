Российский флаг попал в трансляцию матча Франция - Сенегал

Российский флаг вновь оказался в кадре во время матча чемпионата мира - 2026.

Кадр с трансляции "Матч ТВ"





Чемпионат мира - 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. На этот раз триколор заметили на трибунах стадиона "Метлайф", где проходит встреча сборных Франции и Сенегала. Флаг России попал в официальную телетрансляцию по ходу первого тайма игры группового этапа мирового первенства. Ранее российскую символику уже можно было увидеть на других матчах турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике.Чемпионат мира - 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Сборная России из-за бана ФИФА пропускает мировое первенство.