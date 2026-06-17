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Врач "Локомотива": форма Веры кардинально отличается от того, что было ранее

Главный врач "Локомотива" Игорь Калюжный рассказал о форме Лукаса Веры.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Калюжного, форма Веры изменилась.

- Форма Лукаса Веры кардинально отличается от того, что было ранее.

Он провел отпуск намного осознаннее прошлого, он в хорошей форме, несмотря на долгий перелет, тесты прошел хорошо, - цитирует Калюжного "Матч ТВ".

Лукас Вера перешел в московский "Локомотив" в январе 2026 года, он провел за клуб во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действами. Во время зимних сборов появилась информация, что Вера прибыл в расположение команды с лишним весом.

Контракт 29-летнего аргентинца с красно-зелеными рассчитан до лета 2028 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро.

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