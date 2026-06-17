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"Реал" объявил о переходе Бернарду Силвы

Бернарду Силва официально перешёл в мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
Испанский клуб объявил о подписании португальского полузащитника на правах свободного агента после завершения его контракта с "Манчестер Сити". Ноглашение футболиста с мадридцами рассчитано до лета 2028 года.

Силва выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года. В сезоне-2025/2026 португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и пять результативных передач.

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