"Реал" объявил о переходе Бернарду Силвы

Бернарду Силва официально перешёл в мадридский "Реал".

Фото: Getty Images

Испанский клуб объявил о подписании португальского полузащитника на правах свободного агента после завершения его контракта с "Манчестер Сити". Ноглашение футболиста с мадридцами рассчитано до лета 2028 года.



Силва выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года. В сезоне-2025/2026 португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и пять результативных передач.