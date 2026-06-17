Футболист сборной Узбекистана: Хусанов может получить "Золотой мяч"

Футболист сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов оценил потенциал защитника Абдукодира Хусанова.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

- То, что мы видим сейчас, — не потолок. Он даже может получить "Золотой мяч".