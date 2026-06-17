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Футболист сборной Узбекистана: Хусанов может получить "Золотой мяч"

Футболист сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов оценил потенциал защитника Абдукодира Хусанова.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
По словам Ашурматова, Хусанов имеет большой потенциал и может завоевать "Золотой мяч".

- То, что мы видим сейчас, — не потолок. Он даже может получить "Золотой мяч".

А по-настоящему поверил я в него еще до "Манчестер Сити" — когда он в "Лансе" был. Он там играл очень хорошо, - приводит слова Ашурмартова "СЭ".

Абдукодир Хусанов с января 2025 года выступает за английский "Манчестер Сити", в составе которого вышел на поле в 47 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее он был игроком "Энергетика-БГУ Минск" и французского "Ланса". Также на его счету 27 матчей в составе сборной Узбекистана.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего центрального защитника в 50 миллионов евро.

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