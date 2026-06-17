Гусев: для такого клуба как "Динамо" 50 лет без чемпионства - многовато

- Неужели и правда существует проклятие? У меня есть мнение на этот счет, но я бы не хотел озвучивать его сейчас. Здесь много факторов. Конечно, для такого клуба как "Динамо" 50 лет без чемпионского титула — многовато, - приводит слова Гусева "Матч ТВ".
Московское "Динамо" в последний раз становилось чемпионом страны в 1976 году, а завоевывало Кубок России - в 1995 году. За это время бело-голубые дважды становились серебряными призерами чемпионата страны и четырежды - серебряными призерами Кубка России.
Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, он занял этот пост после ухода Валерия Карпина. По окончании сезона контракт специалиста с клубом истек и не был продлен, новым наставником бело-голубых стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.