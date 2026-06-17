Холанд двумя словами отреагировал на хет-трик Месси

Очередное достижение Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026 не осталось без внимания Эрлинга Холанда.

Фото: ФИФА

- Месси сумасшедший, - написал Холанд.

Нападающий сборной Норвегии отреагировал на хет-трик капитана аргентинцев в матче против Алжира.После игры форвард "Манчестер Сити" опубликовал в социальных сетях своё фото, сопроводив публикацию коротким сообщением в адрес восьмикратного обладателя "Золотого мяча".Напомним, во встрече с Алжиром Месси трижды поразил ворота соперника и помог сборной Аргентины начать турнир с победы со счётом 3:0.Сам Холанд также ярко проявил себя в первом туре, оформив дубль в матче против Ирака, который завершился победой Норвегии со счётом 4:1.