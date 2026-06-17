Гусев: перед ребятами, персоналом и болельщиками "Динамо" мы были честны

- Слов поддержки было очень много. Понятно, что были и недовольные, кому-то нравился футбол "Динамо", кому-то — нет. Это нормально, ты не можешь быть хорошим для всех.
Я и мой тренерский штаб профессионально делали свою работу. Думаю, что перед ребятами, персоналом и болельщиками мы были честны, - приводит слова Гусева "Матч ТВ".
Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, он занял этот пост после ухода Валерия Карпина. По окончании сезона контракт специалиста с клубом истек и не был продлен, новым наставником бело-голубых стал Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год.
По итогам сезона-2025/26 столичный клуб занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. "Динамо" дошло до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило "Краснодару" в серии послематчевых пенальти.