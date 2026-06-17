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Гусев назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2026И

Ролан Гусев поделился мнением о главных претендентах на победу на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению российского специалиста, наиболее убедительно сейчас выглядят несколько европейских сборных.

- Испанцы, французы, португальцы очень хорошие. Кто-то из них станет чемпионом. Не многовато ли 48 сборных? Оптимальным форматом было 24 команды, - приводит слова Гусева "Матч ТВ".

Напомним, нынешний чемпионат мира стал первым в истории, в котором участвуют 48 национальных команд.

Мировое первенство проходит на полях США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

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