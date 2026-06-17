"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" заинтересовались Тикнизяном - источник

Наир Тикнизян может вновь оказаться в Российской премьер-лиге спустя год после перехода в чемпионат Сербии.

Фото: Getty Images





Впрочем, до конкретики дело пока не дошло. По данным источника, сербский клуб ещё не получал официальных предложений по 27-летнему защитнику. Интерес к защитнику сборной Армении проявляют сразу несколько ведущих клубов России. Как сообщает Armenie Football, в числе претендентов на футболиста значатся " Зенит ", " Спартак " и " Краснодар ". При этом в "Црвене Звезде" готовы рассмотреть продажу игрока за сумму около семи миллионов евро.Впрочем, до конкретики дело пока не дошло. По данным источника, сербский клуб ещё не получал официальных предложений по 27-летнему защитнику.

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Црвена Звезда