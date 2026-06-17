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"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" заинтересовались Тикнизяном - источник

Наир Тикнизян может вновь оказаться в Российской премьер-лиге спустя год после перехода в чемпионат Сербии.
Фото: Getty Images
Интерес к защитнику сборной Армении проявляют сразу несколько ведущих клубов России. Как сообщает Armenie Football, в числе претендентов на футболиста значатся "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". При этом в "Црвене Звезде" готовы рассмотреть продажу игрока за сумму около семи миллионов евро.

Впрочем, до конкретики дело пока не дошло. По данным источника, сербский клуб ещё не получал официальных предложений по 27-летнему защитнику.

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