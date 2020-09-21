Мусаев: один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Это большая цель для нас

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора Лиги чемпионов с ПАОКом.
Фото: © РИА Новости
"Обеим команда остался один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Это большая цель для нас. Это большая игра. Мы ждем ее с нетерпением. Только в играх такого уровня, с такими соперниками, мы можем прогрессировать. Мы можем увидеть свой уровень. Мы давно ждали этот матч", - сказал Мусаев.

Поединок "Краснодар" - ПАОК состоится 22 сентября. Начало - в 22:00 мск. Ответная игра пройдет в Греции 30 сентября.

В прошлом раунде ПАОК прошел "Бенфику". Греческая команда победила португальцев со счетом 2:1.

Источник: РИА Новости

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Теги: Мусаев Краснодар ПАОК
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