"Обеим команда остался один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Это большая цель для нас. Это большая игра. Мы ждем ее с нетерпением. Только в играх такого уровня, с такими соперниками, мы можем прогрессировать. Мы можем увидеть свой уровень. Мы давно ждали этот матч", - сказал Мусаев.
Поединок "Краснодар" - ПАОК состоится 22 сентября. Начало - в 22:00 мск. Ответная игра пройдет в Греции 30 сентября.
В прошлом раунде ПАОК прошел "Бенфику". Греческая команда победила португальцев со счетом 2:1.
Источник: РИА Новости
Мусаев: один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Это большая цель для нас
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора Лиги чемпионов с ПАОКом.
Фото: © РИА Новости
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