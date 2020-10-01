"Краснодар" дважды победил ПАОК со счетом 2:1 и впервые за время своего существования вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Матчи между российским и греческим клубами прошли в упорной борьбе, в обоих случаях победитель был выявлен по ходу второго тайма. Обе встречи по требованию УЕФА прошли без болельщиков, с пустыми трибунами.
Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский дал комментарий по поводу антуража матча.
- Отсутствие зрителей - большая потеря. Может быть, прозвучит банально, но это факт - без болельщиков в футбол играть скучно. Мы выходим на поле ради них. Но есть меры безопасности из-за COVID-2019, и нужно относиться к ним с уважением, - цитирует слова Газинского "Чемпионат".
Газинский: факт - без болельщиков в футбол играть скучно
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал обстановку ответного матча раунда плей-офф ЛЧ против греческого ПАОК.
Фото: kubnews.ru
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