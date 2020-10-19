"Терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера. Но я верю в свою команду. С "Зенитом" будет непросто. Но мы способны победить.
"Зенит" силен командной игрой. Опасность может исходить от любого игрока. У них два топ-нападающих. Но мы тоже попробуем доставить им проблемы", - цитирует Клемана Sport24.
Напомним, что из-за положительных тестов на COVID-19 в матче с "Зенитом" не смогут принять участие 3 футболиста бельгийской команды: вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик.
Матч "Зенит" - "Брюгге" начнется 20 октября в 19:55 по Москве на "Газпром Арене".
Тренер "Брюгге": мы способны победить "Зенит"
Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" заявил, что его команде по силам обыграть петербургский клуб.
Фото: ФК "Брюгге"
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