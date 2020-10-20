Гнабри сдал положительный тест на коронавирус перед матчем "Баварии" с "Атлетико" в ЛЧ

Serge Gnabry ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Dem Offensivspieler des FC Bayern geht es gut. Er befindet sich in h?uslicher Quarant?ne.— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) October 20, 2020
? https://t.co/j1Wrs84fRm
25-летний вингер Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер "Баварии". Игрок помещен на домашний карантин.
Действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария" выступает в одной группе ЛЧ с московским "Локомотивом" и 21 октября в стартовом матче принимает мадридский "Атлетико".