Гасперини оценил дебют Миранчука за "Аталанту"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской команде.

"Миранчук забил прекрасный мяч, для него хорошо, что он забил в дебютной игре. Отмечу, что Миранчук отсутствовал месяц и он еще не прошел с нами полноценные тренировки", - сказал Гасперини.



В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" на выезде разгромила "Мидтьюлланн" со счетом 4:0. Миранчук вышел на замену на 80-й минуте и спустя девять минут забил мяч в ворота датской команды.



Источник: Football Italia