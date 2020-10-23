По итогам голосования лучшим игроком недели в самом престижном еврокубковом турнире стал нападающий "Баварии" Кингсли Коман. В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Поединок завершился победой "Баварии" со счетом 4:0.
Во втором туре Лиги чемпионов "Бавария" сыграет на выезде с московским "Локомотивом".
Коман - игрок недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила игрока недели в Лиге чемпионов.
Фото: УЕФА
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