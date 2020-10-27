"Локомотив" начнёт эту встречу в следующем составе:
Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.
Запасные: Коченков, Савин, Сильянов, Лысцов, Райкович, Мухин, Куликов, Рыбчинский, Камано, Жемалетдинов, Лисакович, Эдер.
Москвичи в первом туре сыграли в гостях вничью с "Ред Булл Зальцбург" со счётом 2:2. "Бавария" на старте турнира разгромила "Атлетико" со счётом 4:0.
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Баварией"
"Локомотив" определился со стартовым составом на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!