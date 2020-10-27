"Игра далась нелегко. Нам пришлось потрудиться для победы. "Локомотив" хорошо держал мяч. Другие команды здесь испытывают проблемы. Мы строим командную игру. Считаю, что выглядели неплохо. Да, пропустили, но 2:1 — достойный счёт для обеих сторон", - сказал Флик на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что "Бавария" обыграла "Локомотив" со счетом 2:1. Победу мюнхенцам принесли голы Леона Горетцки и Йозуа Киммиха. В составе московского клуба отличился Антон Миранчук с передачи Зе Луиша.
"Бавария" после двух побед в стартовых матчах группового этапа ЛЧ с 6-ю очками единолично возглавляет группу А. 3 ноября немецкий клуб проведет выездной матч против "Зальцбурга".
Тренер "Баварии": нам пришлось потрудиться для победы над "Локомотивом"
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
Фото: ФК "Бавария"
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