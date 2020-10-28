Агент Селюк - о реакции руководства "Локо" на матч с "Баварией": ребята, проснитесь! Вас обыграли пешком

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал положительную реакцию председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова на игру "железнодорожников" против "Баварии".
Фото: "Инсайдеры"
Председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков позитивно отреагировал на игру футболистов своего клуба против "Баварии" в Лиге чемпионов. В частности, Мещеряков был доволен тем, что мюнхенцы в концовке игры с "железнодорожниками" тянули время.

Футбольный агент Дмитрий Селюк критически прокомментировал эти слова в своем твиттере.

- Ребята, проснитесь! "Бавария" вас обыграла пешком, дав возможность надеяться на выход из группы хотя бы в ЛЕ. Если рассуждать, как вы, то волгоградские журналисты должны писать, что "Ротор" мог бы выиграть ЛЧ, так как обыграл "Локомотив" с таким же счетом, - написал Селюк.

В матче второго тура группы Лиги чемпионов "Локомотив" уступил "Баварии" со счетом 1:2. При этом московский клуб не реализовал несколько опасных моментов и превзошел гостей по количеству ударов в створ ворот.

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Теги: Локомотив Бавария Селюк Мещеряков
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