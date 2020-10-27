"Очень интересная игра для всех болельщиков, держала в напряжении до конца. Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл. Молодёжь прилично себя показала. Результат не по игре? Мы могли забить больше — так скажу. Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время", - передает слова Мещерякова "Чемпионат".
Напомним, что "Бавария" обыграла "Локомотив" со счетом 2:1. На 13-й минуте встречи полузащитник мюнхенцев Леон Горетцка открыл счет после передачи Бенжамина Павара. Во втором тайме "Локомотив" усилиями Антона Миранчука смог отыграться. Ассистировал ему в голевом эпизоде Зе Луиш. Победу "Баварии" принес дальний удар Йозуа Киммиха.
3 ноября "Локомотив" проведет домашний матч с мадридским "Атлетико" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мещеряков - об игре "Локомотива": приятно, когда "Бавария" тянет время
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (1:2).
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