"Дзюба вчера вообще пешком ходил в первом тайме. Он привык в РПЛ, что до него пальцем кто-нибудь дотронется – сразу штрафной или пенальти. А в Лиге чемпионов на Дзюбу никто внимания не обращает – ну Дзюба, ну и что? Очередная здоровая палка в чужой штрафной соперника. В Европе на нем пенальти каждую секунду не ставят. Поэтому он ничего другого, к сожалению, предложить не может," - сказал Лебедев.
Поединок в Дортмунде завершился поражением "Зенита" со счетом 0:2. После двух туров петербургская команда занимает последнее место в группе F.
32-летний Дзюба в нынешней Лиге чемпионов провел два матча и мячей не забивал.
В следующем туре Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле примет "Лацио". Поединок состоится 4 ноября. Римская команда вчера сыграла вничью с "Брюгге" - 1:1.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба в составе "Зенита" провел 11 матчей и забил 6 мячей.
В нынешнем чемпионате России петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Источник: Sport24
Депутат Лебедев: Дзюба привык в РПЛ, что до него пальцем кто-нибудь дотронется – сразу пенальти
Депутат Госдумы Игорь Лебедев оценил игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Фото: ФК "Зенит"
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