"У меня было несколько возможностей, чтобы стать тренером "Реала". Тем не менее, тогда сезон уже начался, и было трудно взять на себя команду. Я предпочёл отложить эту возможность. Прямо сейчас я сосредоточен на "Интере", - передает слова специалиста Football Italia.
Во вторник, 3 ноября, состоится встреча "Реала" и "Интера" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 по Москве на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.
Конте рассказал, что был близок к тому, чтобы стать тренером "Реала"
Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, что был близок к тому, чтобы стать главным тренером мадридского "Реала".
Фото: ФК "Интер"
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