"Ну... Почти нет слов. Вести 2:0 у "Севильи" в гостях – уже фантастика. А вот удержать преимущество – пока еще за гранью даже для наших фантастов.
В итоге 2:3, но ведь не болеть за "Краснодар" просто невозможно. Романтики!" - написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Напомним, что к 21-й минуте встречи "Краснодар" выигрывал у "Севильи" 2:0, но несмотря на преимущество победить не смог. Также отметим, что всю вторую половину игры "быки" играли в большинстве.
24 ноября "Краснодар" проведет ответный матч против "Севильи" в рамках 4-го тура ЛЧ. Встреча пройдет на "Краснодар Арене" и начнется в 20:55 по московскому времени.
"Вести 2:0 у "Севильи" в гостях – уже фантастика". Канделаки - о "Краснодаре" в ЛЧ
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча "Севилья" – "Краснодар" (3:2) в Лиге чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
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