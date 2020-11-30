Игру 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ференцварош" - "Барселона" будет обслуживать белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым, его ассистентами будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный арбитр - Виктор Шимусик.
На системе VAR будут российские арбитры: Виталий Мешков будет ВАР, Сергей Иванов - ассистентом ВАР.
Игра "Ференцварош" - "Барселона" состоится 2 декабря в Будапеште.
Каталонский клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков после 4-х туров.
Клуб из Венгрии идет на 4-м месте в группе G и не имеет шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, но может побороться за выход в 1/16 финала Лиги европы.
Источник: официальный сайт РФС
Мешков и Иванов будут видеоассистентами на матче Лиги чемпионов
УЕФА назначил российских арбитров Виталия Мешкова и Сергея Иванова видеоассистентами на матч "Ференцварош" - "Барселона".
Фото: РПЛ
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