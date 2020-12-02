"У обеих команд остаются шансы пробиться в евровесну. Пока есть хотя бы математические шансы, то их нужно использовать. Воспользуются команды ими или нет — покажет сама игра. И "Ренн", и "Брюгге" — команды достойного уровня, простых матчей я точно не жду", - сказал Радимов.
"Краснодар" в 5-м туре Лиги чемпионов дома сыграет с французским "Ренном". Игра начнется в 20:55 мск. В группе E у "быков" одно очко, набранное в первом матче между этими командами во Франции (1:1). У "Ренна" столько же очков. Команды делят 3-4 место в квартете.
"Зенит" в Бельгии сыграет против "Брюгге". У петербуржцев после 4-х туров лишь один балл в зачете и последнее место в группе F. "Брюгге" идет на 3-м месте, набрав после четырех матчей 4 очка. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Источник: "СЭ"
Радимов: у "Зенита" и "Краснодара" остаются шансы на евровесну
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от сегодняшних матчей "Краснодара" и "Зенита" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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