"Обидно, конечно, но это было ожидаемо. Обидно, что проиграли с таким счетом. "Зенит" в последнее время не радует, но я не сказал бы, что это позор, просто большая неудача.
Я не переживаю по поводу вылета "Зенита" из еврокубков, полностью перехожу на боление внутри нашей страны. До уровня европейских команд мы еще не доросли", - цитирует Боярского "Спорт-экспресс".
Напомним, что сине-бело-голубые второй сезон подряд заняли 4 место в группе Лиги чемпионов. Отметим, что оба раза команда из Санкт-Петербурга при жеребьевке была посеяна в первой корзине.
В Российской Премьер-Лиги "Зенит" после 16-и туров занимает 1 место, набрав 32 очка. Столько же баллов имеют в своем активе московские ЦСКА и "Спартак", но у петербургской команды лучше дополнительные показатели.
Боярский - о "Зените" в ЛЧ: не позор, а большая неудача
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал поражение петербургской команды в матче с "Брюгге" (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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